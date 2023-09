Jude Bellingham é, nesta altura, o grande favorito a ganhar o prémio Golden Boy, e com a ajuda de… Taylor Swift.

Expliquemos.

Alejandro Baldé, lateral do Barcelona, era o jogador mais votado na eleição do jornal Tuttosport, que elege o melhor sub-21 do mundo.

No entanto, numa entrevista concedida ao Mundo Deportivo, o jovem de 19 anos confessou que não gostava da música de Taylor Swift.

Ora, um grupo de fãs da cantora norte-americana partilhou nas redes sociais com desagrado as palavras de Baldé e incentivou as pessoas a votarem em Bellingham, então segundo classificado.

Certo é que o médio do Real Madrid ganhou com isso e já lidera a votação do Tuttosport.