Cerca de duas semanas depois de retirar-se do futebol, Gareth Bale vai estrear-se como jogador de golfe profissional num torneio nos Estados Unidos da América.

«É um prazer anunciar que vou jogar no AT&T Pebble Beach Pro-Am no início do próximo mês! Vamos!», escreveu o galês, nas redes sociais.

O torneio, de cariz profissional, realiza-se na Califórnia e tem um prémio de cerca de 8,3 milhões de euros para o vencedor.

A ligação de Bale ao golfe sempre foi conhecida ao longo dos anos, e valeu até muitas críticas ao antigo jogador do Real Madrid, acusado de focar-se mais nesse desporto do que propriamente no futebol.