Tiger Woods. O nome diz tudo e vale, literalmente, milhões! É um dos golfistas mais mediáticos da história da modalidade e continua a retirar dividendos do mito que criou no desporto mundial, nas últimas décadas.

Mesmo tendo disputado apenas cinco torneios oficiais em 2024, o norte-americano garantiu o bónus de 10 milhões de dólares, cerca de 9,7 milhões de euros à taxa atual, que o PGA Tour dedicou ao atleta mais mediático da temporada.

O prémio está enquadrado no Programa de Impacto de Jogadores (PIP na sigla inglesa), criado em 2021 e que, em 2024, distribuiu um total de 50 milhões de dólares (48,5 milhões de euros), metade do que nos anos anteriores, pelos 20 atletas com maior mediatismo em cada ano.

Os critérios de atribuição vão desde o volume de pesquisas na internet ao reconhecimento da população geral de um determinado golfista, entre outros.

Tiger Woods arrecadou o primeiro prémio em 2021, 2022 e 2024, tendo terminado na segunda posição em 2023, atrás de Rory McIlory. No total, só por ser quem é, acumulou 62 milhões de dólares, mais de 60 milhões de euros, em apenas quatro anos.

Em 2024, Woods apresentou resultados modestos nos poucos torneios em que participou, em muito devido aos problemas físicos que o têm apoquentado nos últimos tempos. Ainda assim, ficou à frente, nesta eleição, de Scottie Scheffler, que no ano passado «só» conquistou sete torneios do circuito PGA e a medalha de ouro olímpica, em Paris.

Profissional desde 1996, Tiger Woods detém o recorde de torneios conquistados do circuito PGA, a par de Sam Snead, somando ambos 82 troféus. É também o jogador que mais dinheiro angariou em toda a história da modalidade e recebeu, ao longo deste trajeto, diversas distinções, entre elas a de desportista do ano, em 2000 e 2001, na gala dos Prémios Laureus.

A par do rendimento desportivo, acumulou ainda diversas polémicas, entre histórias de infidelidade, divórcios milionários e detenções por conduzir embriagado.