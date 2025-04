Granit Xhaka foi apanhado pelas câmaras a discutir com os adeptos do Bayer Leverkusen após a derrota por 2-1 com o Arminia Bielefeld, equipa da terceira divisão alemã que eliminou o atual detentor da Taça da Alemanha e campeão germânico das meias-finais da Taça.

No final, o médio suíço, um dos capitães do Bayer Leverkusen, deu o peito às balas.