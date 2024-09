O plantel do Grupo Desportivo da Mealhada cruzou-se este domingo com Sérgio Conceição no famoso restaurante Rei dos Leitões e, em dia de jogo da Taça Distrital de Aveiro, frente ao Famalicão de Anadia, a equipa foi brindada com uma palestra especial do antigo treinador do FC Porto.

Com a devida autorização do treinador Mauro, o antigo líder do FC Porto, de calções, dirigiu-se aos jogadores com palavras de incentivo para o jogo desta tarde, deixando os jogadores rendidos ao momento especial, como se pode ver nas fotografias publicadas nas redes sociais pelo restaurante que tem os leitões como a sua principal especialidade na ementa.

Fica agora a curiosidade para conhecer o resultado do Mealhada frente ao Famalicão de Anadia, no Estádio José Mariz Silva, este domingo (15h30), em jogo da segunda jornada da Taça Distrital de Aveiro, e perceber até que ponto as palavras de Sérgio Conceição elevaram a moral dos jogadores.

Vejas as imagens na galeria associada