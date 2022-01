Um elemento da Guarda Nacional Republicana protagonizou um momento ternurento com uma criança, no intervalo de um jogo em Santa Maria de Lamas, no passado domingo.



Um militar trocou com passes com Afonso que aproveitou o facto de as duas equipas terem recolhido aos balneários para entrar no relvado. O momento foi captado por uma adepta e partilhada posteriormente pela GNR nas redes sociais.



Veja: