Pep Guardiola estreou-se como ator na série popular «Ted Lasso».



O catalão participa no 11.º episódio da terceira temporada num episódio em que o AFC Richmond defronta o Manchester City, em pleno Etihad.



«Não te preocupes com as vitórias ou com as derrotas. Ajuda estes tipos a serem a melhor versão de si mesmos dentro e fora do campo. No fim de contas, isso é o mais importante», diz o técnico quando troca um cumprimento com Ted Lasso.



«Ted Lasso», vencedora de dois Emmys para Melhor Série de Comédia, é uma das série mais populares da atualidade e relata a história de um treinador norte-americano sem qualquer experiência que é contratado para dirigir uma modesto equipa. Todos esperam que este falhe...



Veja a participação de Guardiola na série: