23 expulsões no Cruzeiro-At. Mineiro? Ainda está longe do recorde do Guinness
É o jogo com mais expulsos na história do futebol brasileiro. Porém, a nível mundial, o máximo foram os 36 vermelhos num jogo da Argentina, em 2011. E igual marca aconteceu num jogo de juniores no Paraguai, em 2012
As 23 expulsões registadas na final do campeonato Mineiro (estadual) ganha pelo Cruzeiro ao Atlético Mineiro, no domingo, tornaram este o jogo com mais expulsos na história do futebol brasileiro. Porém, ainda está longe do recorde do Guinness.
Segundo o Guinness World Records (que recordou essa marca esta manhã através do X), o maior número de jogadores expulsos, um total de 36, registou-se há pouco mais de 15 anos. Foi, tal como o Maisfutebol então noticiou, a 27 de fevereiro de 2011, num jogo entre o Club Atlético Claypole e o Victoriano Arenas, apitado por Damián Rubino, no Estádio Rodolfo Capocasa, em Claypole, e relativo à 23.ª jornada da Primera División D (equivalente o quinto escalão do sistema de futebol do país).
Mas há ainda outro encontro, de juniores, no Paraguai, em 2012, que também terminou com 36 expulsões e que está lado a lado com esse encontro argentino.
O jogo das 36 expulsões na Argentina:
Num duelo entre clubes sem qualquer tipo de rivalidade histórica, todos os 18 atletas de cada equipa (os 11 titulares e os sete suplentes) foram expulsos depois daquilo que o árbitro avaliou, no relatório pós-jogo, como uma «briga generalizada que resultou de uma sequência de confrontos e faltas duras no encontro.
Mas se o duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro ficou a 13 expulsos do máximo mundial, a nível nacional estabeleceu um novo recorde de expulsões. Superou os 22 atletas expulsos há cerca de 72 anos, num duelo entre Portuguesa e Botafogo, em 1954, para o Torneio Rio-São Paulo.
A confusão no Cruzeiro-Atlético Mineiro: