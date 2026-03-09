As 23 expulsões registadas na final do campeonato Mineiro (estadual) ganha pelo Cruzeiro ao Atlético Mineiro, no domingo, tornaram este o jogo com mais expulsos na história do futebol brasileiro. Porém, ainda está longe do recorde do Guinness.

Segundo o Guinness World Records (que recordou essa marca esta manhã através do X), o maior número de jogadores expulsos, um total de 36, registou-se há pouco mais de 15 anos. Foi, tal como o Maisfutebol então noticiou, a 27 de fevereiro de 2011, num jogo entre o Club Atlético Claypole e o Victoriano Arenas, apitado por Damián Rubino, no Estádio Rodolfo Capocasa, em Claypole, e relativo à 23.ª jornada da Primera División D (equivalente o quinto escalão do sistema de futebol do país).

Mas há ainda outro encontro, de juniores, no Paraguai, em 2012, que também terminou com 36 expulsões e que está lado a lado com esse encontro argentino.

O jogo das 36 expulsões na Argentina:

Num duelo entre clubes sem qualquer tipo de rivalidade histórica, todos os 18 atletas de cada equipa (os 11 titulares e os sete suplentes) foram expulsos depois daquilo que o árbitro avaliou, no relatório pós-jogo, como uma «briga generalizada que resultou de uma sequência de confrontos e faltas duras no encontro.

Mas se o duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro ficou a 13 expulsos do máximo mundial, a nível nacional estabeleceu um novo recorde de expulsões. Superou os 22 atletas expulsos há cerca de 72 anos, num duelo entre Portuguesa e Botafogo, em 1954, para o Torneio Rio-São Paulo.

A confusão no Cruzeiro-Atlético Mineiro: