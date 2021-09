O Spezia perdeu contra a Juventus por 3-2, mas o momento do jogo terá sido a celebração de Emmanuel Gyasi. O avançado de 27 anos, nascido no Gana, é um fã assumido de Cristiano Ronaldo e celebrou o seu golo com uma coreografia dedicada ao ídolo.



O salto e o «siiiiiii!» inconfundíveis colocaram Gyasi nos jornais de todo o mundo. Em março, de resto, Gyasi defrontou a Juventus e acabou o jogo com uma camisola de Cristiano Ronaldo.



«No jogo da primeira volta ele não me pôde dar a camisola. No segundo jogo, ainda antes de começar, ele veio ter comigo e perguntou 'Gyasi, como estás?'. Fiquei em choque. Como é que ele ainda se lembrava de mim? Fiquei chocado porque não conseguia acreditar que o Cristiano Ronaldo se lembraria de mim depois de tanto tempo. Os jogos têm muito tempo entre si, por isso ele até se podia ter esquecido que me tinha prometido a camisola», relatou na altura.