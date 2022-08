Uma estátua de madeira de Erling Haaland desapareceu em Byrne, cidade natal do avançado norueguês do Manchester City.

A obra de três metros e 700 quilos foi apresentada ao público a 10 de agosto. Começou por estar no meio de uma rotunda e depois foi transferida para o topo de um edifício, aparentemente por motivos de segurança, mas acabou por ser roubada durante a noite.

Segundo relatos difundidos na imprensa, a escultura encomendada por um empresário local chamado Tore Sivertsen recebeu muitas críticas devido às parcas parecenças com o jogador.

Aceito que possa não ser do agrado de todos, mas eu gosto. É mais uma obra de arte do que uma realística representação do Erling Haaland. Algumas pessoas queixaram-se que era muito feia. Bem, o Haaland não é um rapaz bonito. Mas fiquei chocado por alguém ter decidido roubá-la», lamentou, citado pelo The Sun.

Este homem de negócios terá pago qualquer coisa como 12 mil euros pela escultura e tinha a intenção de levá-la a leilão para angariar fundos para financiar um hospital na Tanzânia.