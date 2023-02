Um adepto invadiu o campo no final do Leipzig-Manchester City para tentar abraçar Erling Haaland e conseguiu até entrar no túnel de acesso aos balneários, onde foi agarrado pelos seguranças.

O fã filmou-se a invadir o relvado a gritar pelo jogador norueguês, passou vários seguranças e chegou a um ponto onde já era «perigoso» estar. Num jogo da Liga dos Campeões...

Veja o momento: