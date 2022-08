Há dias em que a bola não quer entrar! Que o diga Haris Seferovic, que teve uma noite para esquecer no triunfo do Galatasaray em casa do Umraniyespor (1-0).

O ex-Benfica foi titular, mas logo aos quatro minutos deu a entender que não seria uma noite feliz do ponto de vista individual. Após um erro na saída de bola dos adversários, o atacante suíço ficou na cara do guarda-redes mas preferiu tocar ao lado para Emre Akbaba. Ora, o passe saiu com demasiada força e desperdiçou-se uma clamorosa ocasião de golo.

Já no segundo tempo, aos 50 minutos, nova oportunidade flagrante perdida. Depois de uma bola picada para a área, Seferovic rematou de primeira à trave e, na recarga, falhou de forma displicente, «embrulhando-se» com a bola mesmo junto à linha de golo.

O avançado helvético foi substituído por Bafetimbi Gomis aos 78 minutos e o francês marcou o golo da vitória aos 86.