Hélder Lopes chegou ao AEK Atenas em 2017. Nessa época, o clube da capital grega sagrou-se campeão nacional ao fim de 24 anos. Para o lateral-esquerdo português, o sucesso do clube está intimamente ligado à chegada dele.

«Há quem chame coincidência... eu acho que foi por eu ter chegado», disse numa conversa repleta de momentos divertidos com o canal 11, que divulgou nas redes sociais um excerto da entrevista.

Ao lado de Hélder Lopes estava Nélson Oliveira, um dos quatro jogadores portugueses do AEK. Hélder Lopes, que afirmou ser o melhor jogador luso da equipa - «Eles dizem que sou eu o melhor, mas tem de perguntar ao treinador» - disse ter contribuído de forma decisiva para a evolução do avançado. «O Nélson? Posso dizer que fiz dele jogador, claramente. Chegou aqui um rapazinho muito tímido e não falava com ninguém. Cheguei ao pé dele e disse-lhe: 'Então o que é que se passa? És português, não falas connosco... Põe-te à vontade, c******. A partir do momento em que começou a falar e a treinar comigo, começou a fazer golos. É a realidade.»

Divertido, Nélson Oliveira queixou-se que o colega ainda não lhe tinha feito qualquer assistência, mas este tinha troco para lhe dar. «Ele faz gato-sapato dos outros gregos, mas comigo, mais experiente, é difícil. Roubo-lhe as bolas todas, já o conheço», brincou.

De seguida, Hélder Lopes, que em Portugal passou por equipas como Paços de Ferreira, Beira-Mar, Tondela, entre outras, lamentou o facto de nunca ter tido uma oportunidade numa equipa grande e «vendeu-se» ao Benfica. «Não entendo porque é que nunca joguei num grande em Portugal. A sério, para aquilo que eu vejo... Agora passam os jogos do campeonato grego no canal 11, faço várias posições, oh Vieira», disse a rir.



Hélder Lopes, provavelmente o português com mais autoestima (ou divertido) do AEK, também se fez à Seleção, ainda com a câmara ligada. «Esqueci-me de dizer ao Fernando Santos para ele me convocar. Não me responde aos meus emails.»

Veja o vídeo da conversa: