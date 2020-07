Um adepto do FC Porto promete correr 1000 quilómetros à volta do... Estádio do Dragão. Sim, leu bem.

Hélder Rodrigues é adeptos dos dragões e compromete-se a chegar a essa marca, embora sem qualquer prazo definido. O desafio começou na terça-feira, conforme o próprio publicou nas redes sociais.

De resto, Hélder corre com a nova camisola dos dragões e com o nome de Sérgio Conceição nas costas, com o número 29, referente ao número de títulos conquistados.