Qual foi a maior loucura que já fez pelo clube do seu coração?



A partir de agora, um casal holandês já não terá de pensar muito para responder a esta eterna questão: «demos o nome do Feyenoord ao nosso bebé».



Ah, a resposta para ser completa precisa de um retoque. «Sim, e tivemos de o ter fora da Holanda, para contornar a legislação e atribuir o nome que quisemos: Brian Feyenoord.»



Um absurdo? Nem por sombras. A história é real e aconteceu a Ronald Wilson e à sua esposa. Apaixonados, loucamente apaixonados, pelo Feyenoord, o casal pretendeu dar o nome do histórico emblema ao segundo filho. O problema é que no Registo Civil de Roterdão ficaram a saber que isso era proibido.



Solução? O pai contou tudo à rádio QMusic e explicou a opção pelo nome Feyenoord. «Fácil. Há uns anos, o nosso clube teve um brasileiro chamado Leonardo, bom jogador, e muitos amigos meus deram esse nome aos filhos. O problema é que esse jogador se mudou depois para o Ajax e os miúdos de Roterdão continuaram a ter o nome dele. Assim, chamando Feyenoord ao nosso bebé, não teremos esse problema.»



Concludente. E lógico.



Falta dizer que o primeiro filho de Ronald e da esposa também é famoso. Porquê? É o menino da foto que pode ver a seguir.