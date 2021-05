O De Graafschap teve esta sexta-feira um apoio, no mínimo, insólito, antes da partida com a equipa B do Ajax, em jogo da segunda divisão holandesa.

A uma vitória da subida, os adeptos da equipa de Doetinchem escoltaram o autocarro do clube com uma verdadeira procissão de… tratores.

O apoio acabou por não surtir efeito, uma vez que o Graafschap empatou e não confirmou a subida para o principal escalão holandês, mas tem nova oportunidade na próxima quarta-feira, na receção ao Helmond Sport. E uma vitória basta.