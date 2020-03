A vitória do Ajax no campo do Heerenveen (3-1), na liga holandesa, ficou marcada por um tremendo puxão de orelhas do capitão Dusan Tadic ao jovem Sergiño Dest.

Depois do jovem ter procurado uma iniciativa individual, foi severamente punido pelo jogador sérvio. O jovem norte-americano, de 19 anos, ainda tentou responder, mas acabou por irritar ainda mais Tadic que, de nariz colado ao rosto de Dest, gritou ainda mais alto.

Um incidente mesmo antes do intervalo. Já a caminho dos balneários, o capitão do Ajax assumiu uma atitude mais pedagógica, explicando ao jovem companheiro como se deveria movimentar em campo.

Ora veja: