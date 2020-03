Os Estados Unidos são o terceiro país com mais infetados com o novo coronavírus em todo o mundo apenas atrás de Itália e China. Em isolamento em Miami, Hristo Stoichkov revelou qual a receita (inacreditável) para combater a Covid-19.



«Protejo-me muito. Como muito alho e cebola, bebo água quente e tomo longos banhos de água quente para proteger-me desse vírus», explicou o antigo futebolista ao «Mundo Deportivo».



O ex-internacional búlgaro contou ainda que não vê a filha há mais de uma semana, mas que não pode correr riscos.



«Estou com a Mariana, a minha esposa, e com a minha sogra de 80 anos. Temos de cuidar dela porque o coronavírus atinge sobretudo as pessoas mais velhas. A minha filha vive perto de mim e há uma semana que não a vejo tal como não vejo o meu neto. Não podemos arriscar, é um vírus que se transmite com muita facilidade», explicou.



Stoichkov defendeu que dificilmente vai ser possível jogar a final da Liga dos Campeões. Lembre-se que a UEFA adiou as finais europeias sem adiantar novas datas.



«Está tudo parado para evitar contágios. Será muito difícil que a final da Liga dos Campeões se realize. Vê como o vírus se está a propagar na Europa... o Primeiro-Ministro inglês já alterou a mensagem. Ainda não atingiu alguns países de forma grave. Por exemplo, diagnosticaram-se 1 200 casos na Turquia e há poucos mortos porque está no início. A Turquia tem 100 milhões de pessoas. Acreditam que pode reiniciar-se o futebol europeu? Que se pode jogar uma final em Istambul em junho? Sou pessimista», atirou.