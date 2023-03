Parecia um momento perfeito para o pequeno Énok Varga. No dia do seu aniversário, o jovem adepto do MTK Budapeste deu o pontapé de saída no centro do relvado, avançou para a baliza e quando se preparava para fazer golo... Uma desilusão!

Tudo porque o guarda-redes Zsombor Senkó, do Diósgyori, não quis entrar na brincadeira e defendeu não só uma, mas duas vezes os remates do jovem adepto.

Visivelmente desiludido, Varga saiu do relvado ao colo do pai.

No final, o MTK vingou-se, venceu por 4-2 o jogo entre os dois principais candidatos à subida de divisão e passou para a liderança do campeonato.