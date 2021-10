Além de ser jogador de futebol, Gerard Piqué tem muitos outros interesses e parece sempre disposto a entrar em mais um projeto. Desta vez, o defesa do Barcelona juntou-se ao youtuber Ibai Lanos e organizaram um Mundial de Balões. Balões, sim, daqueles que todos nós já fizemos saltitar em casa, tentando evitar que caíssem no chão.

Tudo começou há umas semanas, quando o youtuber publicou nas suas redes sociais um vídeo viral de dois jovens a jogarem e disse: «Quero comprar os direitos disso e marcar um Mundial». Dias depois, Ibai Lanos e Piqué anunciaram o lançamento oficial do torneio, o Balloon World Cup.

A prova decorreu esta quinta-feira em Port Aventura e juntou 32 seleções: Estados Unidos, Guiné Equatorial, Itália, Argentina, Bolívia, Mongólia, França, Cuba, Rússia, Paraguai, China, Bulgária, Suécia, Senegal, Uruguai, Ucrânia, Arménia, Colômbia, Chile, Geórgia, Brasil, Venezuela, Países Baixos, México, Andorra, Portugal, Argélia, Marrocos, Alemanha, Reino Unido, Peru e Espanha.

As seleções em prova

Em jogo estavam 20 mil euros em prémios, repartidos entre as 32 seleções deste inédito mundial a que mais de 600 mil pessoas assistiram ao vivo pela plataforma Twitch.

Portugal caiu nos oitavos de final, num encontro frente à Bolívia, que teve de ser decidido pelo VAR.

O grande vencedor foi o peruano Francesco de la Cruz, que derrotou o alemão Jan Spiess numa final muito disputada. No final, teve até direito a receber os parabéns do Presidente da República do Peru pela vitória.