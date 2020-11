O Íbis Sport Club, equipa brasileira que em tempos ganhou o epíteto de pior equipa do Mundo, atravessa tempos estranhos. Este domingo aplicou uma goleada por 7-1 ao Cabense e apurou-se para o Hexagonal do estadual pernambucano.

O Íbis - ou Íbislemanha, como se intitulou - brincou com situação e nas redes sociais considerou mesmo a goleada um «péssimo resultado».

Ao mesmo tempo, partilhou uma fotografia com a revolta dos adeptos, que por estes dias não devem reconhecer o clube que apoiam desde sempre. «Devolvam o meu Íbis. Queremos derrotas!», protestou um deles. O outro, do lado esquerdo da foto, trata-se de Mauro Shampoo, lenda do clube e ex-camisola 10, talvez o pior 10 do Mundo no seu tempo, ou não tivesse marcado apenas um golo na carreira, numa derrota por 8-1. Shampoo exigiu a saída da direção.