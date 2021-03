O Íbis Sport Club, equipa que em tempos foi considerada a pior equipa do Mundo (e que se orgulha de estar no Guinness Book por ter estado três anos e 11 meses sem vencer), brincou com a desinspiração de Cristiano Ronaldo no jogo desta terça-feira com o Luxemburgo.

O modesto clube brasileira partilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que o avançado da Seleção falhou, na segunda parte, uma soberana ocasião na cara do guarda-redes adversário e, logo a seguir, introduziu a bola na baliza mas em posição de fora de jogo.

«Cristiano Ronaldo no Íbis? Entenda o caso», pode ler-se.

O jogador português ainda fez o gosto ao pé por uma vez, mas aquele momento em específico foi daqueles raras vezes visto nele e, provavelmente, comum aos jogadores do Íbis.