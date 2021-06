Lionel Messi é um dos jogadores cujo contrato de trabalho acaba a 30 de junho. O argentino passará a ser um futebolista livre e já recebeu algumas ofertas. Uma delas, certamente das mais tentadoras, chegou do Íbis Sport Club, aquele que se auto-intitula «o pior clube do mundo».



Tão curioso como o convite é o pré-contrato publicitado esta quarta-feira. Nele estão presentes algumas condições impostas pelo Íbis para Messi assinar. Sim, o Íbis tem imposições a apresentar ao craque argentino.



A mais chamativa, talvez mesmo a única incontornável, está relacionada com a camisola 10. Se aceitar o desafio do Íbis, Messi terá de ceder o seu número ao eterno Mauro Shampoo, o melhor jogador que algum dia vestiu a camisola do pássaro negro.



Esta é a proposta colocada pelo Íbis em cima da mesa. Tem a palavra Lionel Messi.