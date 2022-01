O Ac. Viseu pagou 357 euros de multa por não ter apanha-bolas no jogo com o Sp. Covilhã, que se realizou às 15h30 de segunda-feira.

Ora, conforme se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a justificação para a ausência do apanha-bolas foi… a hora do jogo.

«Atendendo a que o dia e hora do jogo coincidia com horário escolar não foi possível ao clube visitado fazer comparecer qualquer apanha-bolas. Por forma a colmatar a ausência destes, informou-nos o Sr. Delegado da equipa visitada - José Monteiro -que seriam colocadas a volta do campo 24 bolas e que tudo fariam para que a reposição em jogo das bolas fosse dentro do tempo regulamentar, não tendo tido qualquer impacto no desenrolar do jogo», lê-se no documento.