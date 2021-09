O plantel do Desportivo de Chaves viveu, esta quarta-feira, um dia diferente do habitual. Os flavienses participaram num treino militar no Regimento de Infantaria 19, que fica a paredes meias com o estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira e com o Complexo Francisco Carvalho.



Com vista a fortalecer o espírito de grupo, os jogadores cumpriram à risca o plano de treinos elaborado pelos militares sob forte, lê-se na nota divulgada pelo próprio clube de Trás-Os-Montes.



Muita lama, caras sujas e muitos sorrisos: assim foi a manhã do Desp. Chaves conforme pode ver na galeria associada ao artigo.