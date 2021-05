O prometido é devido.

E se não o sabia, o diretor desportivo do Estoril Praia, Pedro Alves, nunca mais se vai esquecer dessa premissa e vai pensar duas vezes antes de fazer promessas… inusitadas.

Pedro Alves cumpriu em pleno Estádio António Coimbra da Mota oito voltas ao relvado totalmente nu. Isso mesmo.

Fê-lo com forte apoio nas bancadas e (felizmente) com as luzes do estádio desligadas, como pode ver no vídeo associado a este artigo.