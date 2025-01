Foi com a ajuda de... leite que o Oliveirense-Felgueiras pôde começar.

A forte chuva que caiu alagou o relvado do Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, e as linhas ficaram pouco visíveis.

Para resolver o problema foi necessário recorrer ao auxílio de leite, que foi colocado no depósito das máquinas que servem para marcar as linhas de jogo.

A partida da II Liga começou com 15 minutos de atraso.

Logo aos 30 segundos, o Felgueiras adiantou-se no marcador por Carlos Eduardo. Afonso Silva fez o 2-0 aos 24 minutos e Carlos Eduardo bisou aos 74m. A Oliveirense segue no último lugar da II Liga com 9 pontos, enquanto o Felgueiras chega aos 19.