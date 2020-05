Sem meias-palavras e direto ao assunto. Foi esta a estratégia adotada por Iñaki Williams numa conversa com o youtuber DjMaRiio, com que partilhou alguns pormenores sobre a intimidade com a namorada, que estará, ao que parece, mais ativa do que nunca.

«Disse uma vez no 'La Resistencia [n.d.r.: programa da Movistar+] que fazia quatro vezes por semana. Agora diria que é sete em sete: faço o pleno», disse o avançado do Athletic Bilbao entre risos.

Iñaki Williams foi mais comedido na hora de comentar o salário que aufere, mas ainda assim não evitou o assunto. «Dizem que ganhas três milhões e meio de euros. É verdade?», perguntou-lhe o youtuber. «Ficaram um bocadinho aquém. (...) Mas nada me caiu do céu. Tudo o que eu tenho é fruto de trabalho, esforço diário e estou muito feliz onde estou. Consegui grandes coisas, mas quero mais, quero levar o Athletic ao nível mais alto possível», apontou o avançado de 25 anos.

Veja a confissão de Iñaki Williams sobre a atividade sexual a partir dos 2m00s: