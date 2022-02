Apesar do triunfo do Nottingham Forrest diante do Leicester (4-1), o jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra ficou manchado pela atitude reprovável de um adepto dos «foxes».

O apoiante da equipa da Premier League invadiu o relvado após o terceiro golo do Nottingham e agrediu alguns jogadores durante os festejos, tendo sido travado pelos seguranças presentes no recinto.

Veja o vídeo: