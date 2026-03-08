A rede social X, propriedade do magnata Elon Musk, está debaixo de fogo devido a publicações do Grok sobre Diogo Jota e o Liverpool.

A conhecida ferramenta de inteligência artificial, pertencente ao X e à qual recorrem muitas vezes os utilizadores para esclarecer dúvidas e verificar factos, começou por acusar os adeptos do Liverpool de terem sido os responsáveis pelo esmagamento de 1989 em Hillsborough, que custou a vida a quase 100 adeptos dos Reds. Isto em resposta a um pedido para que fizesse uma observação sobre o Liverpool e os seus adeptos, sem esquecer os acontecimentos trágicos de 15 de abril de 1989.

Mais recentemente, outra publicação gerou indignação após uma pergunta sobre o acidente de viação que custou a vida a Diogo Jota e André Silva no verão passado. O Grok acusou o ex-internacional português de ter sido o responsável pela morte do irmão.

Estas publicações, entretanto apagadas, motivaram uma reportagem do The Athletic, que questionou o Departamento para a Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido, que repudiou o conteúdo da ferramenta de IA e apontou o dedo à prevenção aparentemente negligenciada.

Recorde-se que o Governo britânico e a Ofcom, regulador de serviços de comunicação do Reino Unido, lançaram ainda antes desta polémica uma investigação ao Grok por ter respondido a solicitações para despir pessoas reais.