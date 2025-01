Depois de ter sido um futebolista impiedoso no relvados, Roy Keane é hoje um impiedoso comentador televisivo sem papas na língua.

Neste domingo, logo após o Liverpool-Manchester United (2-2), o ex-jogador arrasou Trent Alexander Arnold após a exibição menos conseguida. «Tem-se falado do Real Madrid, mas pela forma como ele defende, depois disto ele vai mas é para o Tranmere Rovers, disparou na Sky Sports.

O Tranmere Rovers, modesta equipa que ocupa o 20.º lugar entre as 24 da League Two (quarta divisão de Inglaterra), não deixou Keane sem resposta: «Trent para o Tranmere, Roy? Não, estamos bem, obrigado», reagiu o clube com uma foto do titular na posição de lateral-direito, Cameron Norman.

Arne Slot, treinador do Liverpool, reconheceu que Alexander-Arnold não teve uma tarde feliz, mas recusou fazer qualquer associação à pressão do amplamente noticiado interesse do Real Madrid em contratá-lo.

E responsabilizou dois portugueses pelo mau dia do internacional inglês. «Nove em cada dez pessoas vão dizer que isso o afetou, mas eu a pessoa entre essas dez que acha que isso não o afetou. O que o afetou foi que ele teve de defrontar o Bruno Fernandes e o Diogo Dalot, dois titulares de Portugal e grandes jogadores. Nós temos um jogador fantástico, que é o Diogo Jota, e ele não joga muitas vezes na Seleção. (...) É mais difícil para o Trent jogar contra o Bruno Fernandes e o Diogo Dalot do que lidar com os rumores que andaram a circular durante a semana.