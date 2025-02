O dérbi londrino entre o Fulham e o Crystal Palace ficou marcado por um momento inusitado.

Enquanto Daniel Muñoz celebrava o segundo golo do Palace, Mateta apareceu praticamente do nada a rebolar atrás dele.

Uma ilusão de ótica certamente explicada pelo alinhamento da câmara com um elemento do staff das equipas que estava no caminho do jogador do Crystal Palace.

Ou terá sido antes uma falha na Matrix?