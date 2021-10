Já não é a primeira vez, mas agora Jordan Pickford elevou claramente o nível.

O guarda-redes inglês foi titular na derrota do Everton frente ao West Ham e, podemos assegurar, ia com a lição muito bem estudada. Ou melhor, ‘cabulada’.

Na sua garrafa de água, Pickford levou vários papéis com o histórico dos penáltis batidos por Mark Noble, Michail Antonio ou Declan Rice. Os papéis tinham uma baliza desenhada e o histórico dos sítios para onde os jogadores referidos costumam rematar.

Não houve nenhum castigo máximo, mas caso houvesse, o guardião de 27 anos tinha a teoria ali à mão.

Ora veja:

Jordan Pickford had his homework done in case he had to face a penalty vs West Ham... pic.twitter.com/btuFYcoJX5