Num relato impressionante, Paul Gascoigne admitiu que agrediu o pai quando este morreu, em 2018, vítima de cancro.

Em entrevista ao podcast de James English, o antigo internacional inglês explicou que se quis vingar de algumas coisas que aconteceram no passado (como o facto de o pai o ter mandado para uma clínica de saúde mental em 2010, quando Paul visitou um assassino de polícias), apesar da excelente relação que mantinha com John Gascoigne.

«Quando estávamos no hospital e ele faleceu, saltei para a cama e dei-lhe um soco e uma cabeçada. Foi por algumas coisas que tinham acontecido quando eu era mais jovem», começou por dizer.

«Depois deixei-me cair e abracei-o durante 45 minutos. Adorava levá-lo comigo quando jogava. Agora estou bem, às vezes penso nisso, nos bons momentos que tive com ele - provavelmente foram mais momentos bons do que maus», prosseguiu, acrescentando que comprou cerca de «80 carros e 18 barcos e casas» ao pai.

Depois, Gascoigne contou como costumava tramar Gary Lineker, antigo avançado inglês com quem partilhou balneário no Tottenham: «Eu sabia onde é que o Gary morava. Depois de treinar tomava banho rapidamente, voava até casa dele, estacionava o meu carro no lugar de estacionamento e ia para Londres. Durante a noite ele não podia estacionar lá e era sempre multado.»