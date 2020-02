As imagens de Mourinho com o cabelo rapado tornaram-se virais nas redes sociais. Ora, a explicação para o novo penteado do português é simples: o técnico adormeceu no barbeiro.

«Às vezes gosto de sentir o frio e mudar um pouco, mas desta vez não foi o caso. Adormeci e quando acordei disse-lhe [ao barbeiro]: por favor traz aquela [máquina] porque o meu cabelo, espero eu, vai voltar a crescer», disse, entre risos, em entrevista à Sky Sports.

O técnico do Tottenham esteve em Munique, no passado domingo, a assistir ao jogo entre Bayern Munique e Leipzig, de forma a preparar o seu embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões, precisamente contra a equipa de Julien Naggelsmann.

«Para mim, estar no estádio é muito importante, consigo ver alguns detalhes que, para mim são significativos. Estar no aquecimento é uma oportunidade que a televisão não me dá. Ver a forma como a equipa aquece, ver os jogadores individualmente, ver algumas habilidades que durante o jogo estão escondidas, é importante. Temos uma perceção diferente da intensidade de jogo, não podia perder a oportunidade», referiu o Special One.

Questionado sobre o seu estado de espírito em treinar os spurs, Mourinho disse estar muito feliz e ansioso pela próxima temporada.

«Ao contrário de algumas pessoas que querem estar nas notícias a dizer coisas que não são verdade, estou muito feliz no clube e vocês conhecem-me bastante bem e o suficiente para saber que estou muito feliz. Difícil, claro que é difícil, mas se não fosse não era para mim. Gosto dos jogadores, gosto da sua maneira de ser, gosto da relação que tenho com eles, estou muito contente, se me virem com má cara é por causa de um mau resultado, não consigo mudar-me, depois de um mau resultado é difícil para mim sorrir , mas a realidade é que estou feliz e mal posso esperar pelo que vem aí e mal posso esperar ainda mais pela próxima temporada. Quero começar a trabalhar com eles em julho, quero ter uma pré-época, quero ter jogos amigáveis, quero tentar ter uma evolução da equipa em aspetos que não conseguimos ter agora», afirmou o técnico de 57 anos.

Mourinho vai reencontrar John Terry, adjunto do Aston Villa e mostrou-se orgulhoso pelo percurso do seu ex-jogador.

«Neste momento, as pessoas conseguem trabalhos sem ter de provar nada, então provavelmente ele podia ir pela escolha mais fácil de ficar à espera de ser chamado para uma grande equipa. Ele foi pelo caminho mais difícil, mas o mais estável, com diferentes experiências, sendo um adjunto, indo ao Championship e subindo para a Premier League, tendo tempo para crescer e para chegar onde ele quer chegar, estou muito orgulhoso da forma como ele tem feito as coisas e mantemos o contacto quando é possível, quando temos tempo e quando os grandes momentos chegam», apontou.



