214 jogos e 40 golos na Premier League depois, Marcus Bent, antigo avançado inglês de equipas como Everton, Birmingham, Wolverhampton e Leicester, bateu no fundo.

Quem o conta é o próprio, em declarações ao The Athletic, num relato impressionante.

Em setembro de 2015, Bent estava sozinho em casa e sob o efeito de drogas. De repente, o agora homem de 41 anos ligou à polícia a pedir ajuda porque lhe tinham invadido a casa. Mas não.

«Eu era paranóico e estava a alucinar. Senti que havia pessoas na minha casa. Lembro-me de pensar que a maçaneta da porta estava a mexer-se», começou por dizer.

«Liguei para a polícia e peguei em algo para me defender. Quando a polícia chegou, fui à porta com duas facas. Olhando para trás, obviamente devia ter baixado as facas, mas não estava bem. Claro que eles [polícias] ficaram aterrorizados», prosseguiu.

Bent relatou depois que foi imobilizado pelas autoridades e levado para uma esquadra. No dia seguinte, ouviu rumores de que estava a ser acusado por tentativa de homicídio: «Não podia acreditar no que estava a ouvir. Nunca seria capaz de tirar a vida a alguém. Liguei à polícia porque estava alucinado, paranóico e aterrorizado.»

Esse episódio fez com que Marcus Bent admitisse que tinha chegado ao «fundo do poço» e procurasse ajudar. Neste momento, está «limpo» há quatro anos.