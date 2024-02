Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, decidiu que os jornalistas precisavam de algo para «apimentar» os rumores sobre o mercado de transferências.

Com uma demonstração de desilusão, o técnico australiano deixou a sala de imprensa completamente atenta e a escrever todas as palavras que dizia, quando se mostrou bastante desiludido com uma mudança neste mercado... que afinal era a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari.

«Provavelmente a única coisa decepcionante foi ontem [quinta-feira]. Pensei que havia uma boa oportunidade no mercado para nós, mas o clube não achou correto prosseguir, estou decepcionado com isso… mas ele acabou na Ferrari», referiu de maneira séria, mas que se transformou num largo sorriso, durante a conferência de imprensa desta sexta-feira, antes do encontro em casa do Everton.

«Olhem para vocês! Já estavam todos a escrever. Tiveram um dia sem grandes notícias, estava a tentar apimentar as coisas» disse, entre risos.

De recordar que foi anunciada, esta quinta-feira, a mudança de Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, para a Ferrari, em 2025.

Ora veja: