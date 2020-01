De regresso a Inglaterra, Wayne Rooney concedeu uma entrevista ao principal patrocinador do Derby County, equipa do Championship que representa, na qual assumiu ter perdido muito dinheiro devido ao vício do jogo.

A 32Red, um casino online, tem um programa que pretende consciencializar o público para o problema da adição ao jogo e partilhou o testemunho do antigo capitão da seleção inglesa.

Rooney recuou até ao início de uma carreira que o levou a transferir-se muito jovem para o Manchester United e confessou que em cinco meses perdeu 820 mil euros.

«Uma vez estava num quarto de hotel ao lado de um telefone e perdi 80 mil euros só em duas horas num casino», lamentou, comentando como tudo parecia tão simples.

«Era fácil fazer apostas por telefone e não parecia ser dinheiro de verdade. Não era como se eu tivesse que apostar e fazer apostas onde há limites. Ali, ganhei no início e achei que era um dinheiro fácil», confessou.