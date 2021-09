Wayne Rooney não está a ter o mais fácil dos trabalhos na sua primeira aventura como treinador, ao serviço do Derby County.

Na semana passada, o emblema do Championship entrou em insolvência e perdeu 12 pontos na «secretaria». Ainda assim, o antigo avançado do Manchester United não vira a cara àluta.

«Se eu aceitaria este cargo se soubesse dos problemas financeiros? Duvido. Mas vou lutar pelo clube. Não deixaria a equipa desamparada, eles precisam de alguém para os liderar», afirmou, citado pela BBC.

Rooney revelou depois que só soube da situação através da televisão e disse que foi um «desrespeito» o dono do clube, Mel Morris, não o ter informado pessoalmente.

A esse propósito, Rooney tem uma história curiosa: «Não falo com o Mel desde 9 de agosto. Na verdade, liguei-lhe uma vez através do telefone dos médicos do clube. Ele atendeu o telefone. Obviamente ele atende as chamadas do médico do clube, mas não do treinador, vá-se lá saber porquê.»

«É uma pena que as coisas tenham acontecido desta forma, mas foi assim que a situação foi gerida. Felizmente, agora não tenho a preocupação de entrar em contacto com ele», atirou.