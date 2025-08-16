No final do Wolverhampton-Manchester City, que terminou com a vitória dos visitantes por 4-0, os adeptos da equipa da casa cantaram pelo nome de Diogo Jota.

Rúben Dias e Bernardo Silva detiveram-se no relvado e acompanharam o cântico com palmas.

Diogo Jota jogou no Wolverhampton entre 2017 e 2020, antes de ser vendido ao Liverpool, tendo envergado a camisola 18 pelos Wolves, que neste sábado prestaram várias homenagens ao futebolista que morreu no passado dia 3 de julho num acidente de carro que vitimou também o irmão André Silva.