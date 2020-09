Um jogo de loucos é isto. O Manchester United sobreviveu a cinco bolas nos ferros (!), marcou um golo no último segundo depois do árbitro ter apitado para o fim (não há erro) e venceu por 3-2 em casa do Brighton.



Comecemos pelo fim. Depois de tudo tentar, o Brighton chegou ao empate a duas bolas já nos descontos, por March. Os Seagulls celebraram o ponto que parecia ser mais do que justo - afinal, De Gea viu cinco bolas a beijarem postes e barra - e logo a seguir o árbitro do jogo apitou para o fim.



Quando os jogadores já iam para os balneários, o VAR alertou o árbitro sobre um possível penálti a favor do United. O juiz correu para ver as imagens e confirmou o acerto da recomendação. Inacreditável!



Bruno Fernandes, como é habitual, não tremeu e fez o 3-2 final. Insistimos: isto sim, é um jogo de doidos! O Manchester United raras vezes terá beneficiado de tanta sorte ao longo da sua rica história.



Falta dizer que Bruno viu um cartão amarelo logo no início e escapou ao segundo quando fez penálti sobre Maupay em cima do intervalo. O Brighton fez aí o 1-0 e o United deu a volta com um autogolo de Lewis Dunk e um golaço de Marcus Rashford.



Depois, mais tarde, o período de descontos foi aquilo que já escrevemos. O Manchester United passa a ter três pontos em dois jogos.



VÍDEO: veja o momento incrível que deu o triunfo ao United