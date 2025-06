Depois de ter sido despedido e suspenso pela UEFA, o árbitro inglês está a tentar retomar a sua vida com um trabalho peculiar tendo em conta a sua anterior profissão. Coote entrega encomendas pela empresa Evri perto de sua casa.

«Quero continuar com a minha vida. Estou a tentar seguir em frente e recuperar o sentido de responsabilidade e o objetivo. O trabalho mantém-me ocupado, não é uma nova carreira a longo prazo», disse o árbitro de 42 anos em declarações ao jornal The Sun.

Coote foi despedido pela PGMOL, associação responsável pela arbitragem nas competições profissionais de Inglaterra, e está a cumprir uma pena de 16 meses de suspensão da UEFA, depois de dois vídeos que circularam na internet onde foi visto a insultar Jürgen Klopp, à data treinador do Liverpool, e posteriormente a consumir um pó branco, alegadamente cocaína, durante o Euro 2024.

Esta terça-feira, o Daily Mail publicou um vídeo onde o árbitro inglês aparece no novo trabalho, entregando uma encomenda a um casal.

«O meu marido tinha encomendado uma peça para um veículo em que está a trabalhar e reconheceu o David. Ele disse: ‘Ele está a entregar encomendas agora. No final de contas, ele é que é a sua própria desgraça. O David meteu-se nesta confusão», comentou a mulher do casal ao jornal The Sun.

Veja aqui David Coote no seu novo trabalho: