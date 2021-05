A poucas horas do apito inicial para um dos principais clássicos do futebol inglês, o Manchester United-Liverpool, centenas de adeptos invadiram o relvado de Old Trafford em protesto contra os proprietários do clube.

Com fumos das cores originais do clube e com cachecóis e camisolas também, os adeptos entoam cânticos contra a família Glazer, proprietários do clube.

A imprensa inglesa estima que mais de 10 mil adeptos se juntem nas imediações do estádio, ainda que nem todos tenham entrado nas instalações.

Além dos protestos, alguns adeptos foram filmados a tirar as bandeirolas de canto e outros aproveitaram até para... uma peladinha no 'teatro dos sonhos'.

A BBC escreve que entretanto os cerca de 200 adeptos já foram retirados do estádio e que haverá protestos também junto do hotel onde está a equipa.

Recorde-se que o jogo está marcado para as 16h30.

[em atualização]