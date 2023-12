Em Anfield, estádio do Liverpool, há a velha tradição de cantar o «You'll Never Walk Alone» antes de cada jogo.

E todos (todos mesmo!) o fazem… até mesmo os seguranças.

O jornalista Óscar Cordeiro gravou um momento, no calor da atmosfera vibrante de Anfield, protagonizado por um segurança, que decide participar na tradição e cantar o hino do clube juntamente com os adeptos, mesmo estando em serviço.

O sucedido ocorreu no domingo, no jogo entre o Liverpool e o Manchester United (0-0), e no momento em que a música começa, o segurança revela a sua faceta de adepto e canta disfarçadamente o hino, ouvindo-se a multidão a cantar a uma só voz.