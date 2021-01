Tom King, guarda-redes do Newport County, saltou esta terça-feira para a ribalta. O guardião marcou um golo de baliza a baliza no encontro da League Two, quarto escalão de Inglaterra, frente ao Cheltenham Town.

O jogo terminou com um empate 1-1 e o golo de Cheltenham Town foi marcado logo aos 12 minutos, abrindo assim o marcador. Veja as imagens do golo no vídeo abaixo: