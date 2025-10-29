Incrivel
Há 52 min
VÍDEO: guarda-redes sobe à área adversária e marca golaço para garantir empate
Ryan Hamer, do Charnock Richard da nona divisão inglesa, faturou um golo que inveja muitos avançados em cima do apito final do duelo com o St. Helens Town
Golos em cima do apito final que alteram resultados são sempre especiais. Então se for um guarda-redes a marcar, no último lance, na área adversária, torna a situação ainda mais incrível.
Foi mesmo isso que aconteceu no duelo entre o Charnock Richard e o St. Helens Town para a North West Counties Football League, a nona divisão inglesa.
O resultado marcava 2-1 para a equipa visitante quando o Charnock teve um canto, passavam sete minutos dos 90. Ryan Hamer, guarda-redes, subiu à área e marcou um golo espetacular com um pontapé de moinho. A bola entrou no ângulo direito e soltou uma enorme festa.
Veja aqui o momento:
