Kai Havertz protagonizou no último mercado de transferências a mudança mais cara de todas. A jovem pérola alemã custou aos cofres do Chelsea 80 milhões, preço exigido pelo Bayer Leverkusen.

O médio de 21 anos está a ter um arranque razoável ao serviço dos blues, com quatro golos em 16 jogos defrontou nesta terça-feira a armada portuguesa do Wolverhampton e a avaliar pela primeira parte não vai ficar com boas recordações.

Sobretudo, no que diz respeito a Podence. O extremo internacional português fez uma finta ao alemão que o deixou completamente perdido.

Um detalhe delicioso que pode ver no vídeo abaixo: