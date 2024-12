Depois da derrota do Wolverhampton frente ao Ipswich Town por 2-1, que agravou a crise do clube que ocupa agora o penúltimo lugar da Liga inglesa, Matheus Cunha e Rayan Ait-Nouri estiveram envolvidos em desentendimentos com jogadores e membros da equipa técnica dos adversários.

Este é o segundo fim de semana consecutivo em que jogadores do Wolves se envolvem em confrontos no final de um jogo. Na última derrota, com o West Ham, na segunda-feira à noite, Mario Lemina foi visto a discutir com Jarrod Bowen, antes de enfrentar um membro da equipa técnica dos Wolves, Shaun Derry.

Ainda assim, depois do apito final frente ao Ipswich, Rayan Ait-Nouri e Matheus Cunha estavam visivelmente furiosos e tiveram de ser contidos por funcionários e jogadores. Matheus Cunha chegou mesmo a agredir um elemento do staff do Ipswich. Craig Dawson teve de controlar Ait-Nouri, empurrando-o para o túnel enquanto ele confrontava um jogador do Ipswich. Ait-Nouri acabou mesmo por ver o segundo cartão amarelo no seguimentos dos confrontos.