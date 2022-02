Durante os festejos do Liverpool pela conquista da Taça da Liga, no domingo, um pormenor chamou a atenção: a presença de um jovem na tribuna presidencial juntamente com a comitiva dos reds.

De facto, no momento que os comandados de Jurgen Klopp, e o próprio treinador, levantaram o troféu, uma criança, ainda que de forma tímida, apareceu nas imagens, tendo direito até a levantar a taça.

Questionado pela Sky Sports, Klopp não soube explicar quem é o jovem. «Não sei quem é o rapaz, foi o Alisson que o levou. E o pai dele [da criança] estava a gritar ‘deixem-no tocar no troféu’», afirmou.

O Liverpool, recorde-se, conquistou no domingo a Taça da Liga, ao vencer nos penáltis o Chelsea.