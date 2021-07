Nem aquela que foi, seguramente, uma das derrotas mais duras da carreira, tirou a Jack Grealish a capacidade de sorrir e de proporcionar um momento inesquecível a um jovem adepto.

A história foi contada por Dan, o pai de Oliver, que assistiu com o filho à final do Euro 2020 entre Inglaterra e a Itália.

Grealish subiu a bancada, aproximou-se do jovem adepto inglês e perguntou-lhe se queria ficar com as chuteiras dele. Oliver, claro, ficou com as chuteiras, uma fofografia e deu-lhe um abraço reconfortante. Genuíno, o jogador brincou, sorriu e, a seguir, continuou a subir as escadas.

O pai agradeceu o gesto e continuou a filmar o pequeno Oliver, que parecia estupefacto perante o que acabara de acontecer.